شاهد ما حدث عندما استهدفت روسيا

2022/11/03 | 22:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن استهدفت روسيا بوابل من الصواريخ الاثنين العاصمة الأوكرانية كييف، تُرك حوالي 80٪ من سكان المدينة بدون مياه جارية، وللمرة الأولى منذ بدء الصراع، تأثرت مستشفيات العاصمة بالضربات.حيث يقول الطاقم الطبي إن مئات المرضى تركوا ليوم كامل تقريبًا بدون مياه.تقرير مراسلة CNN، سلمى عبدالعزيز التي زارت إحدى المستشفيات المتضررة.

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