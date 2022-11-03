البابا فرنسيس يدعو من البحرين لاحترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف العمّال

2022/11/03 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا فرنسيس برفقة العاهل البحريني في البحرين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © ا ف ب/AFP ماركو بوتروليو العوالي (البحرين) (أ ف ب) – دعا البابا فرنسيس الخميس بعيد وصوله الى البحرين في أول زيارة للمملكة الخليجية الصغيرة، إلى احترام حقوق الإنسان والحرية الدينية وتحسين ظروف عيش ملايين العمال في المنطقة الثرية.وكانت […]

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