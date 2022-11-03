2022/11/03 | 22:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد السفير الألماني في العراق مارتن ييغار، الخميس 11/03/2022، سعي بلاده...

ظهرت المقالة السفير الألماني: حجم التبادل التجاري مع العراق ارتفع لعدة مليارات أولاً على المسلة.

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