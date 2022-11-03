الشمري والعيساوي يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

2022/11/03 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري ومعاون رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

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