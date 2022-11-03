في بغداد.. تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضباط شاركوا بمهرجان

2022/11/03 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضباط شاركوا بمهرجان فني في بغداد.

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