“خدمة العلم”.. خبير أمني: القانون سيحظى بدعم برلماني

2022/11/03 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير الأمني سيف رعد، اليوم الخميس، أن قانون خدمة العلم سيحظى بدعم برلماني لتمريره، مشيرا الى أن القانون يسهم في زيادة اللحمة الوطنية.وقال رعد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “قانون الخدمة الالزامية من القوانين المهمة، كونه يعمل على تعديل بعض سلوك الشباب”، مبينا أن “الجيش العراقي يحتاج الى دماء جديدة للنهوض بالمؤسسة العسكرية وادامتها”.

واضاف ان “خدمة التجنيد الالزامي تسهم في تعليم اغلب الشباب معنى الصبر وتحمل المسؤولية”، لافتا الى ان “الكثير من الكتل السياسية اتفقت على تمرير هذا القانون وهناك تشديد كبيرمن قبلها على هذا الامر”.

وتابع انه “منذ 2013 لا يوجد تطوع على الصنوف العسكرية”، مشيرا الى أن “القانون يسهم في زيادة اللحمة الوطنية من خلال الخدمة في مختلف المحافظات”.

ومن المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب يوم الاحد المقبل، القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم.

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