2022/11/03 | 23:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nC-xSPswKBw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس القضاء الأعلى يكشف عن معلومات جديدة في قضية فقدان أموال هيئة الضرائب) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس القضاء الأعلى يكشف عن معلومات جديدة في قضية فقدان أموال هيئة الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).