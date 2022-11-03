2022/11/03 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1xpS3F98sl4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المهندس عامرعبدالجبار: بلدية المحمودية أرادت مصادرة أراضي الفلاحين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المهندس عامرعبدالجبار: بلدية المحمودية أرادت مصادرة أراضي الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).