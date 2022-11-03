2022/11/03 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QCcXjIvulGs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصريحات مهمة للسيد علي السيستاني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصريحات مهمة للسيد علي السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).