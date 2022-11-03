2022/11/03 | 23:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UM1bMpfRsUQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | النائب غريب عسكر: النزاهة النيابية شكلت لجنة لمتابعة سرقة أموال الضرائب وتهريب النفط) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | النائب غريب عسكر: النزاهة النيابية شكلت لجنة لمتابعة سرقة أموال الضرائب وتهريب النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).