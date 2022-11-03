2022/11/03 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اليوم الخميس، عن حصولها على تقييم ممتاز في مقياس التقييم النهائي بين الوزارات لتشخيص مظاهر الفساد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "عقدت اجتماعا موسعا للفريق الوزاري للستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد مع لجنة هيئة النزاهة الاتحادية، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس جابر الحساني وبرئاسة فريق الوزارة المهندس سمير ابراهيم بشقة واعضاء الفريق كافة".

واوضح البيان أن "فريق الوزارة حصل على تقييم ممتاز، في مقياس التقييم النهائي بين الوزارات، لجهوده المبذولة في تشخيص مظاهر الفساد والاجراءات المفترض اتخاذها والتي تكون مناظرة لاسباب نشؤها، فيما تناول الاجتماع دراسة وتحليل ظواهر ومخاطر الفساد المشخصة من قبل تشكيلات الوزارة والاجراءات الكفيلة بمعالجتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار تتحدث عن حصولها على تقييم "ممتاز" في مقياس تشخيص الفساد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاعمار تتحدث عن حصولها على تقييم "ممتاز" في مقياس تشخيص الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).