الاتصالات تحيل منشور فيسبوك الى النزاهة يتعلق بشبهة فساد في البريد

2022/11/03 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

خاطبت وزيرة الاتصالات هيام الياسري اليوم الخميس، هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق بشأن منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام مدير عام شركة البريد التابعة للوزارة، باجراء تحويلات مالية بمبالغ كبيرة من ودائع المواطنين إلى مصارف أهلية، بحسبما اظهرت وثيقة صادرة من وزيرة الاتصالات واطلعت عليها (بغداد اليوم).

وادناه نص الوثيقة:

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