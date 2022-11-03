2022/11/03 | 23:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس، تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضباط شاركوا في مهرجان فني ببغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديوية لضباط من وزارة الدفاع خلال مشاركتهم في مهرجان فني أُقيم في بغداد”.ووجه رئيس أركان الجيش “بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل […]

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