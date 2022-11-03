هبوط أسعار النفط بضغط من مخاوف الطلب الصيني و

2022/11/03 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 94.67 دولارا للبرميل عند التسوية.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.83 دولار أو اثنين بالمئة إلى 88.17 دولارا للبرميل عند التسوية.

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