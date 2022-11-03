الاعرجي والشطري يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني

2022/11/03 | 23:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، حميد الشطري لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان” اللقاء شهد التباحث في سبل تعزيز التعاون […]

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