2022/11/04 | 00:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fCBM010qJB0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باسل الكاظمي: لو اقسم السوداني على ٤ مصاحف فلن يستطيع اجراء الانتخابات اذا لم يحل البرلمان نفسه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باسل الكاظمي: لو اقسم السوداني على ٤ مصاحف فلن يستطيع اجراء الانتخابات اذا لم يحل البرلمان نفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).