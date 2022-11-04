الدفاع المدني ينقذ 17 مواطنًا ويخمد حريق اندلع ببناية وسط بغداد

2022/11/04 | 00:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت فرق الدفاع المدني بإنقاذ وإسعاف 17 مواطناً من العوائل السكنية داخل بناية تجارية سكنية مكونة من أربعة طوابق في منطقة الكرادة شارع الصناعة ببغداد.حيث نفذت فرق الدفاع المدني عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط البناية المحترقة وإخراج المصابين والمحتجزين من العوائل مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمختنقين منهم نتيجة كثافة الانبعاثات الدخانية مع […]

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