2022/11/04 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الحرة الليلة محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالإضافة إلى العديد من الملفات على الساحتين العربية والدولية.

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