2022/11/04 | 00:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترى تحليلات، الخميس 3 تشرين الثاني 2022، ان القادة الأمنيين والموظفين...

ظهرت المقالة العراق يطيح بأسماك صغيرة بتهمة تهريب المشتقات النفطية..



ماذا عن الحيتان؟ أولاً على المسلة.

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