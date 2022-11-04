الداخلية تصدر أمراً بإعادة الضباط المنسبين لحماية الشخصيات باستثناء الرئاسات (وثيقة)

2022/11/04 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، أمراً بإعادة جميع الضباط المنسبين خارج الوزارة لحماية الشخصيات عدا الرئاسات الثلاث.

ادناه نص الوثيقة:

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