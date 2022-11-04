2022/11/04 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انقاذ 17 مواطناً واخماد حريق اندلع ببناية في الكرادة ببغداد.وذكرت المديرية في بيان، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ وإسعاف 17 مواطناً من العوائل السكنية داخل بناية تجارية سكنية مكونة من أربعة طوابق في منطقة الكرادة شارع الصناعة ببغداد".وأضافت أن "فرق الدفاع المدني نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط البناية المحترقة وإخراج المصابين والمحتجزين من العوائل مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمختنقين منهم نتيجة كثافة الانبعاثات الدخانية مع تأمين نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لتنهي فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية".وبينت أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ ويسعف 17 مواطناً ويخمد حريقاً اندلع ببناية في الكرادة ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ ويسعف 17 مواطناً ويخمد حريقاً اندلع ببناية في الكرادة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).