الناتو: إيران تدرس إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا

2022/11/04 | 00:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، إن "إيران تقدم طائرات بدون طيار وتدرس تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا، وهذا أمر غير مقبول".

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