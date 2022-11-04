شاهد بالفيديو.. علي: بعض الجماهير سماسرة والادارات تخضع للصوت العالي

2022/11/04 | 00:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HR3cVICppC0

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