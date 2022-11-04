2022/11/04 | 00:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، وفدين من أعضاء مجلس النواب ومجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،ان” وزير التعليم العالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يستقبل وفدين بمناسبة استلامه حقيبة وزارة التعليم المركز الخبري الوطني.

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