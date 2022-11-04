الدفاع المدني ينقذ ويسعف 17 مواطناً ويخمد حريقا اندلع ببناية في الكرادة ببغداد

2022/11/04 | 01:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انقاذ 17 مواطناً واخماد حريق اندلع ببناية في الكرادة ببغداد.وذكرت المديرية في بيان، أن “فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ وإسعاف 17 مواطناً من العوائل السكنية داخل بناية تجارية سكنية مكونة من أربعة طوابق في منطقة الكرادة شارع الصناعة ببغداد”.وأضافت أن “فرق الدفاع المدني نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط البناية المحترقة وإخراج المصابين والمحتجزين من العوائل مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي للمختنقين منهم نتيجة كثافة الانبعاثات الدخانية مع تأمين نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لتنهي فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية”.وبينت أنه “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق”.

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