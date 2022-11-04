واتساب يضيف ميزة جديدة

2022/11/04 | 01:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح تطبيق واتساب للتراسل الفوري، ميزة جديدة تسمح بتنظيم مجتمعات دردشة أكبر وأكثر تنوعا، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل مكالمات الفيديو الجماعية الأكبر، واستطلاعات الرأي داخل الدردشة نفسها وتحميل ملفات بحجم أكبر من المتاح حاليا.ونشر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة للتطبيق، مارك زوكربيرغ، على حسابه في فيسبوك، مقطع فيديو شرح فيه الميزات الجديدة.

وستجمع ميزة المجتمعات (Communities ) بين مجموعات الدردشة (Groups) المختلفة تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين إرسال تنبيهات إلى مجتمع للآلاف من الأشخاص وهي ميزة يمكن استخدامها في أماكن العمل أو المدارس.

وجاء في بيان الشركة “يمكن الآن لمجتمعات مثل الأحياء وأولياء الأمور في المدرسة وأماكن العمل ربط مجموعات متعددة معا تحت مظلة واحدة لتنظيم محادثات جماعية على واتساب”.

وللاستفادة من هذه الميزة، انقر فوق علامة تبويب المجتمعات الجديدة في الجزء العلوي من الدردشات على Android وفي الجزء السفلي على iOS.



من هناك يمكنك بدء مجتمع جديد من البداية أو إضافة مجموعات موجودة.

وأضاف البيان: لقد عملنا مع أكثر من 50 منظمة في 15 دولة لبناء ميزة المجتمعات وتلبية احتياجاتهم..



يسعدنا أن التعليقات التي سمعناها حتى الآن تفيد بأن هذه الأدوات الجديدة تساعد مجموعات مثل هذه على تنظيم أفضل وتحقيق أهدافها”.

وسيسمح التطبيق أيضًا لمجموعات الدردشة أن تضم ما يصل إلى 1024 مستخدمًا، وهو رقم أعلى بكثير من تقييد 256 مشاركًا حتى وقت قريب، وفقًا لبيان الشركة.

يذكر أن منافسي واتساب، ولا سيما “تلغرام” و”ديسكورد”، يسمحون حاليا لآلاف الأعضاء بالمشاركة في الدردشات الجماعية.

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