2022/11/04 | 01:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NDG0MNJdE9k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صناعة دواء من جلد الحيّة لعلاج المرضى) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صناعة دواء من جلد الحيّة لعلاج المرضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).