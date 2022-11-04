2022/11/04 | 01:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بدأ الضباب ينجلي عن مشهد نهب المال العام، بتداول نواب ووسائل...

ظهرت المقالة الأسماك الصغيرة قد تقود الى صيد حيتان السرقات المليارية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسماك الصغيرة قد تقود الى صيد حيتان السرقات المليارية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسماك الصغيرة قد تقود الى صيد حيتان السرقات المليارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).