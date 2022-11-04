2022/11/04 | 01:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6_LtbGVeCg4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم العبودي: نبحث عن معالجات حقيقية للازمات وليس شعارات سياسية بتنفيذ القانون ضد الفاسدين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحيم العبودي: نبحث عن معالجات حقيقية للازمات وليس شعارات سياسية بتنفيذ القانون ضد الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).