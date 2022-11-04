عبارة عنصرية توقف جلسة للبرلمان الفرنسي

2022/11/04 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت جلسة الخميس بالبرلمان الفرنسي بعد أن صرخ نائب من اليمين المتطرف في وجه زميل له من أصول أفريقية بعبارة "عنصرية".

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