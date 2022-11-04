زيلينسكي يوضح موقفه من حضور قمة مجموعة العشرين إذا شارك بوتين

2022/11/04 | 01:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، أن بلاده لن تشارك في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بالي بإندونيسيا، الشهر الجاري، إذا شارك نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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