وصول لاعب منتخبنا الوطني هيران أحمد إلى بغداد

2022/11/04 | 02:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلَ إلى العاصمةِ بغداد، فجر اليوم الجمعة، اللاعبُ “هيران أحمد” المُحترف في الدوريّ السويسريّ ليلتحقَ ضمن صُفوفِ المُنتخبِ الوطنيّ الذي يتأهبُ لمُواجهةِ منتخبي المكسيك والاكوادور في إسبانيا يومي 9 و 12 من الشهرِ الحالي.يذكرُ أن نادي صون السويسري قد رفضَ تفرغَ اللاعب مع المُنتخبِ الوطنيّ ضمن الفترةِ المُحددةِ التي سيخوضُ فيها المنتخبُ […]

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