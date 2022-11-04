عقوبات أمريكية على شبكة تهرب النفط لصالح

2022/11/04 | 02:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على أعضاء شبكة لتهريب النفط لصالح "حزب الله" اللبناني و"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

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