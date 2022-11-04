2022/11/04 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف ستختلف أولويات العلاقة بين العراق وواشنطن من وجهة نظر حكومة السوداني؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تجدد الالتزام بالشراكة والتعاون مع بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تجدد الالتزام بالشراكة والتعاون مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).