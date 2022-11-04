تفاعلات الساعة.. برقيات يصدرها ضباط قيمتها مليون دولار بالشهر ثمنا لعبور شاحنات التهريب

2022/11/04 | 04:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الخميس 11/03/2022.النائب عن كتلة...

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برقيات يصدرها ضباط قيمتها مليون دولار بالشهر ثمنا لعبور شاحنات التهريب أولاً على المسلة.

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