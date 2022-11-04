إيران لأوكرانيا: التصريحات الانفعالية لن تساعد في حل الأزمة

2022/11/04 | 04:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الخميس، إن "التصريحات الانفعالية والاتهامات التي لا أساس لها لن تساعد في حل الأزمة في أوكرانيا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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