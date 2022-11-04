كوريا الشمالية تطلق نيران المدفعية في البحر وسول تتعهد بالتعاون مع أمريكا

2022/11/04 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ في البحر أمس الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات فشل إطلاقه، مما دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تمديد التدريبات الجوية التي أغضبت بيونغيانغ.

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