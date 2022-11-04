2022/11/04 | 05:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nw3hrXsb8Bg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باحثة في معهد ولسن: انسحاب القوات الأميركية لن يكون بمصلحة العراق الأمنية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باحثة في معهد ولسن: انسحاب القوات الأميركية لن يكون بمصلحة العراق الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).