الاتحاد الأوروبي: بوتين ينتظر

2022/11/04 | 05:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، يوم الخميس، إنه من "الواجب الأخلاقي" لدول مجموعة السبع مساعدة أوكرانيا، مع احتمال أن يكون فصل الشتاء قاسيا.

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