2022/11/04 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحلول عيد الميلاد، ستصل إلى أوكرانيا 50 ناقلة جنود مدرعة "بالكاد مستخدمة" وذلك بفضل "حملة تبرعات" أطلقتها مؤسسة خيرية لدعم الشعب الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي للبلاد، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نكتة خرجت عن السيطرة".. تمويل جماعي لشراء أسلحة بريطانية لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نكتة خرجت عن السيطرة".. تمويل جماعي لشراء أسلحة بريطانية لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).