السعودية.. تداول فيديو تحرش مواطن بعاملة أفريقية والأمن العام يعلن القبض على

2022/11/04 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو في السعودية لتحرش مواطن بعاملة أفريقية، الجمعة، في حين أصدر الأمن العام بيانا أعلن فيه القبض على شخص ابتز فتاة في منطقة مكة

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