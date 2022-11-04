السعودية تطلق علامة تجارية للسيارات الكهربائية وتعلن عن

2022/11/04 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، عن إطلاق شركة "سير" لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

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