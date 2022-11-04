2022/11/04 | 08:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M_5Jj5TlcUE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الخرائط الكويتية" في الامم المتحدة تضييق للواجهة البحرية الوحيدة للعراق وقتل لميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "الخرائط الكويتية" في الامم المتحدة تضييق للواجهة البحرية الوحيدة للعراق وقتل لميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).