الرافدين يرد على ما يثار حول فائدة السلف: غير صحيحة

2022/11/04 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ردا على ما تناولته عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار حول نسبة الفوائد التي يفرضها مصرف الرافدين على السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين .



وبهذا الصدد يؤكد المصرف ان فوائد السلف تبلغ 5 بالمئة وهي ثابتة على اصل مبلغ السلفة وتكاد تكون مشابه ومعمول بها لدى العديد من المصارف.



اما المعلومات التي تحدثت عن نسب مئوية مرتفعة على السلف فهي معلومات غير صحيحة وليست دقيقة وان المصرف لديه قراءة لحساباته المالية التي اعتمدت في تحديد فوائد مبلغ السلفة وهي مغايرة عما يطرحه البعض في وسائل الاعلام وبامكان من لديه الرغبة لمعرفة هذه النسب زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات والشروط الخاصة بذلك .

المكتب الاعلاميلمصرف الرافدين

يتبع ...

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