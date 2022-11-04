بنك انكلترا يحذر من ركود لعامين في بريطانيا ويرفع معدلات الفائدة في سابقة منذ 1989

2022/11/04 | 09:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاكم بنك انكلترا اندرو بيلي في لندن في 04 آب/أغسطس 2022 © تصوير مشترك/اف ب يوي موك لندن (أ ف ب) – رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة الرئيسية امس بمقدار 0,75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة له منذ عام 1989 لمواجهة التضخم، الذي سيدفع بريطانيا إلى ركود من المقرر أن يستمر حتى منتصف عام […]

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