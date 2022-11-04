بوريل: الاتحاد الأوروبي أنفق 22 مليار يورو على مساعدات أوكرانيا

2022/11/04 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية أن الاتحاد أنفق 22 مليار يورو على مساعدات أوكرانيا هذا العام، دون احتساب المساعدات العسكرية من دول الاتحاد.ونقلت وكالة “تاس” عنه قوله في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: “لقد أنفق الاتحاد الأوروبي 22 مليار يورو لدعم أوكرانيا ولا أحتسب المساعدة العسكرية من دول الاتحاد […]

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