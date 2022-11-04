مونديال 1954.. معجزة ألمانية ومسامير أحذية وناجون من الحرب

2022/11/04 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت ألمانيا الغربية بطلة للعالم في سويسرا عام 1954، منهية سلسلة قياسية من 31 مباراة دون خسارة لسحرة المجر على مدى أربع سنوات، بعد نهائي عُرف بـ"معجزة بيرن"، في تجاوز لصدمة تتويج الأوروغواي التي صعقت البرازيل المرشحة على أرضها قبل أربع سنوات.

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