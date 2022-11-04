برنامج تلفزيوني في لبنان يتحول إلى حلبة مصارعة.. وتداول فيديو لإطلاق نار

2022/11/04 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحوّل جدال في برنامج حواري لبناني إلى اشتباك بالأيدي وتبعته لقطات أظهرت إطلاق نار من أحد الأشخاص قيل إنه خارج مبنى القناة، ما دفع البرنامج لإصدار رد حول الأحداث تاركا الأمر بعهدة الأجهزة الأمنية

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