2022/11/04 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تبدأ منصة تويتر، التي باتت ملكاً للملياردير إيلون ماسك، وعدد من كبار المساهمين، بإخطار الموظفين بشأن ما إذا كان سيتم تسريحهم، وذلك بحلول الساعة 9 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، وفقاً لرسالة بالبريد الإلكتروني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تويتر” تبدأ اليوم التخلي عن عدد كبير من موظفيها المركز الخبري الوطني.

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