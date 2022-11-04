السوداني يؤكد لسفير مصر رغبة العراق فى تطوير التواصل وتأطيره

2022/11/04 | 10:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد

شياع السوداني، الخميس، لسفير مصر لدى

بغداد وليد إسماعيل، حرص بلاده على بناء

أفضل العلاقات الثنائية مع دول الجوار

والدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن

منهاج الحكومة

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